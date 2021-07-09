لبنان | كهرباء زحلة للمواطنين: خففوا استهلاك الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

أشارت شركة “كهرباء زحلة”، إلى “أننا نعيش اليوم أزمة غير مسبوقة في تاريخ ​لبنان​ وقد أصبح تأمین مادة ​المازوت​ صعبة جداً، لا بل مستحيلاً في بعض الأحيان، وإزداد التقنين من قبل “​مؤسسة كهرباء لبنان​” وصل صباح اليوم إلى قطع شامل على جميع الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يوجب علينا إنتاج إضافي للطاقة الكهربائية وبالتالي حاجة إضافية لمادة المازوت”.

وأوضحت في بيان، أنه “وبما أننا لا نوفر جهدة لمتابعة التغذية 24\24 في ظل ظروف صعبة جداً ونحاول إبعاد شبح التقنين عن منطقتنا، لذلك، إرتأينا أن نولي مساكن المواطنين وأشغالهم أولوية بالتغذية الكهربائية في هذه المرحلة الدقيقة، ولجئنا مكرهين إلى قطع التيار عن الإنارة العامة منذ أسبوع وعن أصحاب المصانع والمحطات الخاصة اليوم وحتى إشعار آخر، مراهنين على تفهمهم لهذه الضرورة القصوة”.

وتمنت الشركة “على جميع المشتركين التخفيف من إستهلاك الطاقة بشكل جدي ومسؤول، خاصة عبر إطفاء المكيفات، كي لا نضطر إلى اللجوء للتقنين كما هي الحال مع ​المولدات​ خارج نطاقنا الجغرافي، آملين أن يبعد الله عن لبنان الكأس المر ويفرجه من محنته”.