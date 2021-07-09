لبنان | مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: تقنين في توزيع المياه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 12:50 مساءً

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، أنه “وبعدما تم قطع الكهرباء عن منشآتنا كافة ومحطات انتاج وتوزيع المياه الكبرى، وعدم تأمين التيار الكهربائي حتى عبر خطوط الخدمات العامة، وبسبب قلة مخزون المازوت المتوافر لديها، فإنها ستبدأ بتقنين توزيع المياه الى الحدود الدنيا، علما ان هذه الكميات المتوافرة لا تكفي الا لفترة قصيرة جدا ستتوقف بعدها كل منشآتها ومحطاتها عن ضخ وتوزيع المياه.

وطلبت من السادة المشتركين اخذ العلم، وترشيد استخدام المياه والحفاظ على الكميات المتوافرة لديهم حتى إشعار آخر.