لبنان | سياسة دوائية جديدة ابتداءً من الثلاثاء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 12:20 مساءً

أكد نقيب الصيادلة غسان الأمين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن سيعلن عن سياسة دوائية جديدة يوم الثلاثاء المقبل بعدما حدد مصرف لبنان الأموال المخصصة للدعم.

في الموازاة، أشار الأمين، في وقت سابق إلى أن “مصرف لبنان بدأ بتوقيع اعتمادات الأدوية، بالتالي حتى الأدوية الموجودة بالمستودعات ولم يتم تسليمها خوفاً من عدم الموافقة عليها، ستبدأ الحلحلة بشأنها لأن المصرف بدأ بإمضاء كل الفواتير”.

ولفت الى أن “الأهم هي المرحلة التي ستأتي بعد 6 أشهر إذا لم يتم تشكيل حكومة، ولم يعد مصرف لبنان قادراً على الاستمرار بالدعم”.

كما شدد على أن “لقاحات الأطفال أساسية وستبقى مدعومة من قبل الدولة. ولكن وكلاء اللقاحات لديهم مخزون لشهر واحد فقط”.

وتابع القول: “نحن دقينا ناقوس الخطر لأننا ذاهبون بهذا الاتجاه، ويجب أن يتم حسم هذا الموضوع في مدّة أقصاها يوم الثلاثاء (…) بحسب مصادر نقابة المستوردين ومصادرنا، الكثير من الأدوية مخزونها صار بحدود شهر إلى شهر ونصف، منها أدوية أمراض مزمنة ومستعصية لأن مصرف لبنان لم يوقع اعتمادات منذ شهر ونصف”.