لبنان | القصر الجمهوري “مطفي”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 12:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت معلومات خاصّة وحصريّة من مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان أنّه، بعد أن أصبحت كافة معامل مؤسسة كهرباء لبنان خارج الخدمة منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة واصبحت كافة شبكات التوتر العالي خارج الخدمة، وما نجم عنه عزل كافة معامل توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وبعد ان قامت المصلحة بالإبقاء على تشغيل معاملها واستمرار ربطها بخطوط التوتر المتوسط ١٥ ك.ف لضمان التغذية ضمن برنامج تقنين على خطوط التوتر المتوسط المرتبطة مباشرة بمعملي عبد العال وبولس ارقش بمعدل تغذية لمدة ٣ ساعات يليها قطع لمدة ثلاث ساعات اخرى على مدار اليوم، وذلك بانتظار اعادة تشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان.

فإن الضغوط تجري على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتغذية خط بصاليم على التوتر العالي ٦٦ ك.ف. بدلاً من خطوط التوتر المتوسط ١٥ ك.ف التي تغذي البلدات المحيطة بمعاملها، والسبب في ذلك يعود الى أنّ القصر الجمهوري يستفيد من خط بصاليم على التوتر العالي ٦٦ ك.ف.، علماً أنّ هناك استحالة تقنية وخطورة لتغذية هذا الخط والإبقاء على الشبكة العامة معزولة.