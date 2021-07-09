لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق ويقترب من الـ20 ألف.. لبنان في قعر جهنّم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

وسط تفاقم الأزمات في لبنان وعدم قدرة المواطنين على التحمل، عاد وحلّق دولار السوق السوداء بطرقة جنونية.

وسجل صباح اليوم الجمعة الدولار 19100 ليرة لبنانية للشراء و19050 ليرة لبنانية للبيع، ما يدلّ على أنه ارتفع أكثر من 2000 ليرة لبنانية خلال يومين فقط.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، الثلاثاء الماضي، من أن بلاده وشعبه “على شفير الكارثة” ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، الأربعاء الماضي، للمرة الثالثة خلال أسبوع، ولا تزال أزمة طوابير السيارات أمام محطات البنزين مستمرة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.