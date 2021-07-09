لبنان | أصحاب المولدات إلى التقنين في صور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

قرر اصحاب مولدات اشتراك الكهرباء في صور ومنطقتها البدء بعملية تقنين خمس ساعات يوميا، على مرحلتين خلال 24 ساعة، بعد نفاد مادة المازوت من المحطات وعدم قدرتهم على شراء المادة من السوق السوداء.

وكان عقد اجتماع ليلا في مقر بلدية صور، ضم رئيس البلدية حسن دبوق، واصحاب المولدات، ورئيس لجنة الكهرباء في البلدية باسل حلاوي، تم خلاله الاتفاق على التقنين خمس ساعات يوميا على مرحلتين، الاولى من الساعة الخامسة صباحا حتى السابعة صباحا، والفترة الثانية من الرابعة عصرا حتى السادسة مساء ريثما تعود الامور إلى ما كانت عليه سابقا.