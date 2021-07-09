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لبنان | الدفاع المدني: 51 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من سحب 3 قتلى لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة مدنية كانوا على متنها في غوسطا ونقل جثة أحدهم الى المستشفى وإخماد حريق شب في أحراج تلة الحمامص(مرجعيون) (قاع الريم – حزرتا).(عدد3)

كما تمكنت العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق (عدد36) :

* أعشاب (عدد23):
(محافطة جبل لبنان) (عدد3): المكلس.
وأشجار في حصرايل.
ونفايات في حمانا.

(محافظة لبنان الشمالي) (عدد5) : تلة الدهب – سير الضنية – البحصاص – دير عمار.
وأشجار في بدبا.

( محافظة عكار) (عدد1) : منيارة.

(محافظة لبنان الجنوبي)(عدد5) : شبريحا – عنقون – الغازية – حارة صيدا – قدموس.
(محافظة النبطية) (عدد4) : كفرصير – ميس الجبل – شقرا.
واشجار في محيبيب.

(محاظة البقاع) (عدد5): قاع الريم – حزرتا – تعلبايا – رعيت – تعنايل.

* سيارات (عدد3) : ذوق مصبح – جبيل – حافلة في ضهور المنية.
* مؤسسات (عدد3) : داخل غرفة في مستشفى في بيروت – داخل محل لبيع قطع السيارات في الغبيري – داخل فرن للمناقيش في دده.
* كهرباء (عدد4) : البص – مولّد : برج البراجنة ، بئر العبد – محول في الغبيري.
* نفايات (عدد2) : الحوش – مكب في جب جنين.
* مختلف (عدد4) : حصيد : رياق، مجدل عنجر، غزة، الروضة.

– نقل وإسعاف (عدد13):
* حوادث (عدد11): الحدت(3) – القماطية – سبيرز – زقاق البلاط – وادي شحرور – بلاط – قرنة شهوان – حراجل – الذوق.
* حوادث سير (عدد2): سليم سلام ونقل جريح الى المستشفى – جل البحر ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1) : إنقاذ مواطن من داخل مصعد في نيو روضة.

– سلامة عامة (عدد1) : مهرجان النبيذ في ميناء جبيل.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 51 مهمة.

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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