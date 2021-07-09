لبنان | انفراج في أزمة الدواء قريباً أيضاً؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كشف نقيب الصيادلة غسان الأمين عن انفراج في ملف أزمة الدواء مطلع الأسبوع، مشيرا الى ان يوم الاثنين سيعلن وزير الصحة عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في هدر الأموال والتهريب والتخزين.

ولفت في حديث إذاعي الى الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين على ان تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الادوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق.

وتحول البحث عن الدواء إلى عادة يومية لآلاف اللبنانيين، نتيجة ندرته في الصيدليات ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، في ظل شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

منذ 2020، بدأت ملامح أزمة نقص الأدوية في السوق المحلية بسبب عدم توفر الدولار اللازم للاستيراد، حالها حال القمح والوقود بأنواعه.