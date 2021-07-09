لبنان | أزمة المحروقات إلى الحلحلة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 9:57 صباحًا

شكر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح، لرئيس الجمهورية ميشال عون “مساعيه لمعالجة أزمة المحروقات لجهة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستيراد مادتي البنزين والمازوت، خلال الاجتماع الذي عقده في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

ونوه “بموافقة مصرف لبنان على ايجاد الحلول المناسبة لفواتير بواخر المحروقات التي كانت عالقة، بالاضافة الى اعطائه الموافقات المسبقة لاعتمادات البواخر الموجودة على الشواطئ اللبنانية والتي ستأتي في الايام المقبلة وبتخصيصه مبلغ 160 مليون دولار لهذا الغرض”.

واعتبر أن “هذا الامر سيترجم ايجابا في الاسواق اللبنانية، اذ سيؤدي الى تخفيف الطوابير على محطات الوقود، فالكثير من المحطات المقفلة ستفتح ابوابها امام المواطنين بعد ان تصلها كميات من المحروقات”.

كما شكر لتجمع الشركات المستوردة للنفط “اتخاذ القرار بالعمل يومي السبت والاحد للتسريع بتزويد الاسواق بمادتي البنزين والمازوت”.

وتمنى على “مصرف لبنان اتخاذ القرارات في المستقبل بشكل أسرع، حتى لا تتكرر المعاناة التي يعيشها المواطن في هذه الايام، وخصوصا أننا في فصل الصيف الذي يجب ان نستفيد منه بمجيء المغتربين الذين يجلبون الدولارات وينعشون الاقتصاد المنكمش منذ اكثر من سنة ونصف السنة”.

وناشد المسؤولين “إيجاد حلول نهائية وجذرية للازمة، وليس حلولا موقتة لان الحلول الموقتة ستزول وستعود الازمات لتكرر نفسها”.