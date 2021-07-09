لبنان | لمحبي البحر.. طقس صيفي بامتياز في الـ”ويك أند”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ورطب يستمر في الايام المقبلة مع تغيرات طفيفة بدرجات الحرارة بين يوم وآخر فيما يستمر تشكل الضباب على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة

– الجو : قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع اشكل ضباب

– الرياح : غربية تنشط معتدلة ٢٠-٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٥٠ – ٨٠٪؜

– الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة ععلى ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه

الاحد: استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة ، ٣٣ درجة بقاعا و ٢٧ درجة ععلى ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه.