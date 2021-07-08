لبنان | جنبلاط: لا للتفريط بالاحتياط الالزامي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 32 دقيقة

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: “لا للتفريط بالاحتياط الالزامي ايا كان الثمن ومهما كانت الاوامر او التعليمات”.

وتتصاعد وتيرة الأزمة المالية في لبنان، متسببة في شح حاد في المواد الأساسية، لا سيما المحروقات والدواء، إثر عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في دعم استيراد هذه المواد، في وقت لم تستطع فيه الحكومة اللبنانية حتى اللحظة إقرار خطة ترشيد للدعم أو إيجاد مصدر تمويل لقانون البطاقة التمويلية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، الأمر الذي أعاد الحديث عن التصرف بأموال الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان، وسط رفض بعض القوى السياسية، ومنها حزب «القوات» الذي تقدم نوابه باقتراح قانون معجل مكرر بتعديل قانون النقد والتسليف لعدم المس بالاحتياطي الإلزامي بعد تحديده.