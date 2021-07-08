لبنان | رئاسة الجمهورية: العلاقة المتينة بين عون ودياب قائمة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 09:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، “ما نشره موقع “ليبانون ديبايت” من توصيف مرفوض عن اللقاء الذي عقد امس في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، والذي يهدف الى الاساءة الى العلاقة المتينة بين الرئيسين القائمة على التعاون الدائم، وعلى التنسيق الكامل في كل ما يتصل بالشؤون الوطنية والوزارية”.

ونشر موقع ليبانون ديبايت ما يلي: “عُلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إنزعاجه الشديد خلال لقائهما في بعبدا، من الخطأ الذي ارتُكب، رغم توضيح دياب لحقيقة موقفه”.