لبنان | الجمعية العمومية الفرنسية: لتشكيل عاجل لفريق عمل دولي في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 7 دقائق

أوصى النائب الفرنسي غوندال رويار الثلاثاء الماضي، في إطار توصيات لجنة الدفاع في الجمعية العمومية الفرنسية خلال تقييم دور القوات المسلحة الفرنسية في الشرق الأوسط، بـ”التشكيل العاجل في بيروت لفريق عمل دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تكثيف العمل الإنساني (غذاء، دواء، رعاية، مدارس…) والتنمية (ماء، كهرباء…)”.

وأكّد رويار: “نشجع فرنسا وشركاءها العرب والغربيين على دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي من أجل تجنب انهيارها ومواصلة صعودها العملياتي في مواجهة داعش والتهديدات الأخرى (تهريب المخدرات…)”، آملاً أن “تتمكّن فرنسا وشركاؤها والأمم المتحدة من ضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية في العام 2022”.

وشدّد على أنه “يجب أن يكون اللبنانيون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية من أجل بناء التغيير ولبنان الجديد”.