لبنان | على شفير الكارثة.. دولار السوق السوداء يسجل مستوىً قياسياً مساء اليوم!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 8:18 مساءً

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه الجنوني، حيث سجل مساء اليوم الخميس، 18750 ليرة للبيع و18800 ليرة للشراء، مقابل كل دولار أمريكي.

وكان قد تم التداول صباح اليوم بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 17950 – 18000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قد حذر أول أمس الثلاثاء، من أن لبنان وشعبه “على شفير الكارثة” ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وتحول الغضب من نقص الوقود إلى مشاجرات في محطات البنزين وبدا أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال يحذر من احتمال نشوب المزيد من الاضطرابات.

وقال دياب في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، الثلاثاء: “الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة”.