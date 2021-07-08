لبنان | “الدفاع المدني” يعلّق على حادث سقوط الطائرة في غوسطا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان، أن “عناصر من الدفاع المدني عملوا، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، على سحب ثلاثة قتلى بعد أن لقوا حتفهم جراء سقوط الطائرة المدنية من نوع (سيسنا) التي كانوا على متنها في غوسطا – كسروان”.

وأشارت الى أن “المهمة استغرق تنفيذها منذ الساعة 14,00 ولغاية الساعة 17,35 من تاريخ اليوم الواقع في 6/7/2021”.

ولفتت الى أن “عناصر من الدفاع المدني نقلوا إحدى الجثث الثلاث الى مستشفى ماريتيم في جبيل، فيما تولت جهات اخرى نقل جثتين الى المستشفى، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة”.