لبنان | تأجيل “ماراثون فايزر” للشباب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت معلومات “النهار” أنه بعدما أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديد موعد لـ”ماراثون فايزر” مخصّص للشباب، أنّ الحدث المنتظر أُجّل إلى موعد غير محدّد، علماً أنّ كثيرين من الفئة العمرية المستهدفة تهافتوا إلى المنصّة لتسجيل بياناتهم إثر تغريدة الوزارة الإعلانيّة. وهي التغريدة التي محتها الوزارة من دون توضيح علني حتّى اللحظة.

واستكمالاً لحملاتها الأسبوعية في المناطق عبر “ماراثون التلقيح”، أعلنت الوزارة تنظيم “ماراثون أسترازينيكا” السبت في 10 تموز للفئة العمرية بين 30 و49 عاماً (مواليد بين 1972 و1991).