لبنان | “الصحة”: 39 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أفادت وزارة الصحة العامة بـ”استكمال فحوص “PCR” لرحلات وصلت إلى بيروت وأُجريت في المطار بتاريخ 5 و6 تموز الحالي، وقد أظهرت النتائج وجود تسع وثلاثين (39) حالة إيجابيّة، مع الإشارة إلى أنّ النتائج تبلّغ شخصيًّا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحدّ أقصى”.

وأوضحت في بيان، أنّ “نتائج 5/7/2021 جاءت كالآتي:

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبيّة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبيّة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبيّة)

رحلة دوسلدورف: شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبيّة)

شركة موسكو: شركة SU رقم 510 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبيّة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة أثينا: شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبيّة)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابيّة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبيّة)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبيّة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبيّة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبيّة)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 211 (جميعها سلبيّة)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبيّة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبيّة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبيّة)

رحلة زيورتش: شركة GM رقم 850 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبيّة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبيّة)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (جميعها سلبيّة)

رحلة أربيل: شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبيّة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (خمس حالات إيجابيّة)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة الرياض: شركة SV رقم 643 (جميعها سلبيّة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبيّة)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبيّة)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبيّة)

رحلة شرم: شركة PER رقم 001 (جميعها سلبيّة)

رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبيّة)

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبيّة)

رحلة لارنكا: شركة CY رقم 120 (جميعها سلبيّة)

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبيّة)

رحلة يرفان: شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبيّة)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبيّة)

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبيّة)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبيّة)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة برلين: شركة SR رقم 110 (جميعها سلبيّة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 1429 (جميعها سلبيّة)

رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 416 (جميعها سلبيّة)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبيّة)

رحلة ميلانو: شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبيّة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبيّة)

رحلة إنطاليا: شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبيّة)

رحلة الرياض: شركة XY رقم 301 (جميعها سلبيّة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبيّة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبيّة)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبيّة)

رحلة أمستردام: شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبيّة)

رحلة بوخارست: شركة RO رقم 165 (جميعها سلبيّة)

رحلة ستوكهولم: شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبيّة)

رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبيّة)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبيّة)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبيّة)

رحلة باريس: شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبيّة)

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبيّة)

رحلة نيس: شركة MEA ر ثم 224 (جميعها سلبيّة)

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبيّة)

رحلة اسطنبول: شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة الدمام: شركة MEA رقم 2443 (أربع حالات إيجابيّة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبيّة)”.

ولفتت إلى أنّ “الدفعة الأولى من نتائج 6/7/2021 جاءت كالتالي:

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبيّة)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبيّة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبيّة)

رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبيّة)

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبيّة)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبيّة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة أنطاليا: شركة AJ رقم 7846 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة أنطاليا: شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبيّة)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (ثلاث حالات إيجابيّة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيّتان)

رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبيّة)

رحلة عمان: شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبيّة)

رحلة جدة: شركة SV رقم 641 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابيّة واحدة)

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبيّة)”.