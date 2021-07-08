لبنان | حلحلة في أزمة المحروقات بدءاً من الثلاثاء!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 21 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 4:44 مساءً

تشير المعلومات بأن حاكم مصرف لبنان وافق على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط في لبنان وقد اعطى ايضاً موافقات مسبقة لفتح اعتمادات إستيراد المحروقات بقيمة 160 مليون دولار، وفقاً لما نقلت “LBCI”.

من جهته أشار رئيس مجلس ادارة شركتي لكوي غاز وكورال اوسكار يمين لـ”الجديد” الى أن “حاكم مصرف لبنان وقع استثنائياً وبسرعة قياسية على تسديد الفواتير القديمة لجميع الشركات المستوردة للمحروقات واعطى موافقات استيراد مسبقة تغطي البواخر القادمة من هذا التاريخ حتى اخر الاسبوع المقبل”.

وأضاف يمين في حديث لـ”الجديد” “بناء عليه فإن الشركات المستوردة جميعها ستفتح ايام السبت والاحد وتسلم بكامل طاقتها كميات أكثر من كميات المعدل اليومي”. يمين أكد أن “هذا ما سيشكل انفراجاً وتبدأ الازمة بالانحسار ابتداء من يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد السجال بين الحاكم ووزارة الطاقة حيث رمى سلامة الكرة في مرمى الوزارة وطالبها بالتدقيق في الفواتير وتحديد الاسعار.

وفي الوقت نفسه، كان مصرف لبنان يعاني من تأخير المصرف المراسل في فتح اعتمادات لشراء المحروقات لزوم شركة كهرباء لبنان ما يهدد بالعتمة.