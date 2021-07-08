لبنان | ميزرا يقاضي متهميه بـ”نهب المال العام”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - يوليو - 2021 1:11 مساءً

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن النائب العام التمييزي الأسبق القاضي سعيد ميرزا، تقدّم اليوم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ كل من: صاحب ومشغّل موقع striker lb وصاحب ومشغّل موقع إذاعة البقاع الغربي على فايسبوك، وصاحب ومشغّل موقع VDL NEWS وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً، بجرائم القدح والذم والافتراء، وذلك من خلال نشر هذه المواقع المعروفة لائحة أسماء، زعمت أنها “للبنانيين متورطين بنهب المال العام وجرى تعداد الأسماء، وبينها القاضي سعيد ميرزا الذي يملك 300 مليون دولار جناها من ابتزاز الناس خلال سنوات توليه مهام النيابة العامة التمييزية”.

وطلب ميرزا استجواب المدعى عليهم وتوقيفهم واحالتهم على المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم، وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء التحقيقات اللازمة وإفادته بالنتيجة.