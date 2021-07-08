لبنان | وزني يلتقي دوكان.. الى ماذا تطرق البحث؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، بيار دوكان في موضوع أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الثالث الذي سيتم تنظيمه في باريس في الشهر الحالي لدعم الشعب اللبناني في حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتطرّق البحث خلال اجتماع عُقد بين الرجلين إلى الإجراءات الآيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرّ بها لبنان وكيفية تضافر الجهود لضمان نجاح المؤتمر.