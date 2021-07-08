لبنان | البراكس: مصرف لبنان وعد بحل مشكلة الباخرتين والتوزيع ابتداء من الغد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلن عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس ان “هناك وعودا بان مصرف لبنان سيحل مشكلة الباخرتين الراسيتين في عرض البحر”، واشار في بيان الى انه “في حال التفريغ اليوم سيتم التوزيع على السوق ابتداء من يوم غد، وهذا سيساعد في فتح المحطات المقفلة”.

وناشد مصرف لبنان “الاسراع في اعطاء الموافقات المسبقة لشركات استيراد النفط لزوم البواخر التي ستصل خلال الشهر الحالي، حتى يتم تفريغها بسرعة وفور وصولها”، لافتا الى انه “على المركزي التزام الاتفاق الذي تم مع السلطة السياسية والذي تم الاعلان عنه لاستيراد المحروقات خلال الثلاثة الاشهر المقبلة من اجل” ترييح” السوق وتشجيع الموسم السياحي وتنشيط الاقتصاد و تشجيع المغتربين بالقدوم الى لبنان”.