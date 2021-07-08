لبنان | لبنان دخل مرحلة “دلتا”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، أن “لبنان دخل في مرحلة المتحور “دلتا”، ولكن اقفال المطار ليس خيارا في الوقت الراهن.”

وشدد في حديث اذاعي على أنه “رغم وجود حالات مصدرها داخلي، الّا أن المطار مصدر جدي للمتحور دلتا ويجب متابعة الإجراءات المتخذة فيه، لافتاً الى أنه حتى الساعة تستطيع وزارة الصحة أن تتقصى الحالات المصابة والمخالطين، مع ضرورة تنفيذ إجراءات الحجر والعزل التي اعتمدت سابقاً.”

وأعلن أن “المستشفيات شهدت وصول بعض الإصابات اليها، إلّا أن الضغط عليها ليس كبيراً، خصوصاً أن هناك مناعة مجتمعية نسبية لا بأس بها.”

وحذّر البزري من “عدم اتخاذ ضوابط جدية وارتفاع عدد الحالات، لأن المستشفيات فقدت الكثير من قدراتها المادية والبشرية والتشخيصية والدوائية.”