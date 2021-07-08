لبنان | عراجي للوسائل الإعلامية: كثفوا البرامج التثقيفية للحد من انتشار “دلتا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 01:19 صباحاً - منذ ساعتين

تمنى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي على الوسائل الإعلامية تكثيف البرامج التوعوية للحد من أي انتشار للمتحور الهندي.

وقال عبر “تويتر”: “تمنياتنا لوسائل الاعلام المرئية، التي كان لها دور مميز وايجابي بتوعية اللبنانيين خلال التفشي الكبير لكورونا، تكثيف برامجها التثقيفية للحد من اي انتشار للمتحور الهندي، واستضافة الاطباء الذين يشجعونا الناس على تلقي اللقاح بالمنطق العلمي”.

وأضاف: “اللقاح والتدابير الوقائية تحفظ صحة اللبنانيين”.