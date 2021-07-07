لبنان | صيادلة الشمال: نعلن الإضراب غداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

استنكر صيادلة الشمال “الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجسم الصيدلاني وتحميله مسؤولية انقطاع الادوية من قبل البعض الذين ينفذون اعمالهم بعد تهديدات متلفزة مع تحديد الزمان والمكان المستهدف وكل ذلك على مرأى ومسمع من القوى الامنية دون ان يقوموا باي تدخل لوقف هذه الاعتداءات المدانة جملة وتفصيلا، وبناء عليه فاننا نعلن التوقف عن العمل غدا الخميس احتجاجا على التعدي على زملائنا”.

وناشد الصيادلة وزير الداخلية “وضع حد لهذه الاعتداءات والاعمال المشينة على وجه السرعة والا فاننا سوف نضطر آسفين الى اعلان الاضراب المفتوح حفظا لارواحنا وممتلكاتنا وكراماتنا الى حين تامين الحماية لنا لنتمكن من اداء عملنا الانساني على اكمل وجه”.