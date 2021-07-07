لبنان | لقاحات الأطفال الضرورية مقطوعة في الصيدليات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أوضح نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن “أطباء الأطفال يعانون من عدم توفّر اللقاحات الإلزامية الضرورية في الصيدليات، ما يشكّل خطرًا داهمًا على الأجيال الناشئة ويؤدي الى عودة الكثير من الأمراض التي كنا تخلصنا منها في السابق”.

وأعلن أبو شرف في حديث تلفزيوني عن “إجتماع سيعقد في وزارة الصحة يوم الخميس المقبل لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة”.

في السياق، دخلت الأزمة الصحية في لبنان مرحلة جديدة مع تحذير نقابة مستوردي الأدوية من نفاد مخزون مئات العقاقير الدوائية واحتمال نفاد مئات أخرى خلال شهر يوليو الحالي، في ظل تزايد التوقعات باحتمال رفع الدعم الحكومي عن قطاع الدواء في البلاد.

وأعلنت نقابة مستوردي الأدوية أن “عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم مستحقات الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار، كما أن الشركات المستوردة لم تحصل على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد، كما يفرض قرار مصرف لبنان (البنك المركزي)”.