لبنان | لا شهادة تلقيح رسمية لغير الملقحين خارج المنصة الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة العامة بيان لفت إلى “تلقي شكاوى من مواطنين تلقوا لقاح فايز في بعض مراكز التلقيح دون إمكانية الحصول على شهادة تلقيح رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة، بسبب مخالفات في هذه المراكز تجري متابعتها من قبل اللجان المختصة.

بناء عليه، تنبه اللجنة التنفيذية جميع المواطنين الذين قد يحصلون على اللقاح خارج المنصة الرسمية بأنهم لن يتمكنوا من الحصول على شهادة التلقيح الرسمية.

وتؤكد اللجنة أنه في حال تسنى الإستحصال على الجرعة الإضافية (ما يسمى الجرعة السابعة) فيجب أن يتم ذلك مجانًا وبالتنسيق بين مركز التلقيح والمنصة دون الاتجار او الاستثمار بهذه الجرعة”.