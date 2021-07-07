لبنان | دولار السوق السوداء يتخطى الـ18000 ليرة.. وتيرة الانهيار “طيران”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ 29 دقيقة

بعد تطور الأحداث، وتوجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للاعتذار، حلّق دولار السوق السوداء مساء اليوم ليتخطى الـ18000 ليرة لبنانية.

وسجل الدولار 18050 ليرة لبنانية للشراء، و18000 ليرة لبنانية للبيع.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت الحكومة في لبنان، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

ووافق البرلمان اللبناني يوم الأربعاء على مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، بتكلفة 556 مليون دولار سنويا، وهي بمثابة خطوة نحو إتاحة خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.