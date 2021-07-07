لبنان | البضائع في السوبرماركات بالدولار قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 7 ثواني

أوضح نقيب مستوردي الموادّ الغذائية هاني بحصلي لـ”النهار” أنّه “خلافاً لكل ما يشاع، لا يزال تسعير السلع في السوبرماركات الآن بالليرة اللبنانية”، مؤكّداً أنّ “أيّ تحوّل نحو التسعير بالدولار يعود لنقابة أصحاب السوبرماركات”.

وأشار بحصلي إلى أنّ “قانون حماية المستهلك يحكم التسعير في السوبرماركت، ورغم أنّ أسعارها لا تزال بالليرة اللبنانية، إلّا أنّ معظم السلع التي تباع في السوق اللبناني إلى المستهلك مثل قطع السيارات تكون بالدولار ووفقاً لسعر صرف السوق”.

أمّا بالنسبة للمستوردين، فأكّد بحصلي أنّ “لوائح الأسعار لديهم تصدر بالليرة اللبنانية لكن على أساس سعر صرف السوق السوداء، وأنّ قانون حماية المستهلك لا يحكم علاقة التجار بعضهم ببعض (أي المستورد والسوبرماركت)”.