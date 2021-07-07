لبنان | ارتفاع ملحوظ بعدد إصابات “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 23 دقيقة

بعدما تنفّس لبنان الصعداء عقب الموجة الشديدة التي عاشها في ظل جائحة كورونا، يبدو ان الأعداد بدأت ترتفع مجدداً مع بداية الموسم السياحي.

وسجلت وزارة الصحة العامة 401 إصابة جديدة بكورونا وحالتَي وفاة. في هذا المجال، أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض إلى أن “المشكلة في متحور “دلتا” انه سريع الإنتشار، ويتفوق على المتحورات الأخرى، وكشف أن “حالات الإصابة بمتحور “دلتا” تخطت الـ60 وكلها وافدة من الخارج”.

وأوضح أن “الإصابات بالمتحور الجديد تأتي من بلدان محددة ويمكن ضبط حركة الملاحة مع هذه البلدان”.

ولفت أبيض إلى أن “هناك حلولا للتعامل مع المتحور الجديد، ويمكن ادخال البلديات في عملية الوقاية منه”، وقال إن “الإجراءات التي تم الإتفاق عليها لمواجهة كورونا لا تتطبق في العديد من الأماكن كالمطاعم والنوادي”.