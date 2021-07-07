لبنان | عبد الصمد: “خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 34 دقيقة

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر “تويتر”: “متحور دلتا من فيروس كورونا صار بلبنان، خلينا نرجع نتشدد بالاجراءات الوقائية”.

في سياق متصل، أكد الدكتور زاهي الحلو أن “الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا أكثر من الأرقام المعلن عنها”، مشيراً الى “وجود عدد كبير من الحالات غير المشخصة والعوارض الكلاسيكية غير الظاهرة”.

وشرح في حديث إذاعي أن “هذا المتحور يصيب شريحة كبيرة من الأطفال وكبار السن من دون عوارض ويدخل مباشرة الى الرئة ويصيبها بالتهاب كما أنه ينتشر بنسبة 60% أسرع من فيروس كورونا”.