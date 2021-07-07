لبنان | على وقع “اعتذار” الحريري.. الدولار يرتفع في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد الحديث عن ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري حسم قراره بالاعتذار، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، وبلغ 17775 – 17825 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 17580 – 17630 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبزرها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت الحكومة في لبنان، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.