لبنان | الحريري يحسمها نحو الاعتذار.. الاعلان رهن المكان والزمان والاخراج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

حسمها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. لن يبقى الى ما شاء الله مكلفا غير مؤلفٍ، القرار اتخذ ويبقى اخراج الاعلان. الزمان والمكان وحبكة السيناريو. اقتراحات كثيرة قيد الجوجلة، فللطريقة وقعها وانعكاساتها واعلان “الانكسار” لمصلحة الارادة “الباسيلية” ليس بشربة ماء. اطلالة متلفزة خلال ساعات، ام مؤتمر صحافي نهاية الاسبوع، ام زيارة لبعبدا وتشكيلة مرفوضة سلفاً تلبي رغبة الناصحين برمي كرة المسؤولية في ملعب الرئاسة؟

كل المعنيين والعاملين في الملف الحكومي تبلغوا القرار الحريريّ، وانتقلوا الى البحث عن البدائل، والشخصية السنية التي ستقبل حمل كرة نار احرقت كل من قَبِلَها حتى اليوم. فهل من فدائي بديل وتجربة حسّان دياب غير الموفقة خير انذار؟

في الموازاة، لا يزال الصمت يخيّم على بيت الوسط، واي حركة علنية لم تسجّل على ضفة التشكيل حتى الساعة. وقد اشارت معلومات صحافية الى ان الحريري اتخذ قراره بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة وابلغه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب منه ان يتم الاتفاق على بديل كي يكون هناك حد ادنى من حكومة توافقية لانه يكفي البلد مشاكل اضافية والدخول في الفوضى. وتابعت: الاتفاق على بديل عن الحريري غير مؤمن حتى الآن، وهو يكمل مشاوراته وليس في وارد تغطية اي بديل واعلان الاعتذار باتت مسألة توقيت فقط.