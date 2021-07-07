لبنان | الخليل: قانون الانتخاب مدخل أي إصلاح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 37 دقيقة

استقبل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل في مكتبه في بيروت سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو آلس، حيث تم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة خصوصاً التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة.

وعرض النائب الخليل للسفير الارجنتيني، بناء على طلبه، تفاصيل اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة “التنمية والتحرير”، مؤكداً أن قانون الانتخاب على قاعدة النسبية وصولا لمجلس نواب خارج القيد الطائفي هو المدخل لأي اصلاح سياسي.

وجرى خلال اللقاء التشديد على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من وقف الانهيار ومعالجة أزماته.