لبنان | أبيض يحذّر: نحن قريبون من مرحلة الخطر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض إلى أن “قدرة المستشفيات على تحمل الأعباء الحالية تتضاءل يوما بعد يوم”، لافتاً إلى أن “مع الانقطاع القاسي في التيار الكهربائي يتم اللجوء الى المولدات لفترة تصل الى 21 ساعة في اليوم”.

ورأى أبيض في حديث تلفزيوني ان هناك معتقد يقول إن الوقت الحالي هو صراع بين الصحة والإقتصاد، مؤكداً أن “هذا الأمر خاطئ”.

عن متحور “دلتا”، قال “المشكلة إنه سريع الإنتشار ويتفوق على المتحورات الأخرى”، وأردف أن حالات الإصابة بمتحور “دلتا” تخطت الـ60 إصابة كلها وافدة من بلدان محددة، معتبراً أنه يمكن ضبط حركة الملاحة مع هذه البلدان.

وأضاف: “هناك حلول للتعامل مع المتحور الجديد ويمكن ادخال البلديات في عملية الوقاية منه”، وتابع “الإجراءات التي تم الإتفاق عليها لمواجهة كورونا لا تتطبق في العديد من الأماكن كالمطاعم والنوادي”.

وأكد أبيض أنه من المبكر الحديث عن إقفال تام للبلاد، قائلاً: “هناك عوامل إيجابية يمكن الحديث عنها كحملات التلقيح بالإضافة لتشكل مناعة للعديد من المواطنين الذي أصيبوا بالفيروس”.

كشف عن العديد من الدراسات التي أظهرت قدرة اللقاحات الموجودة على مواجهة متحور “دلتا”، مضيفاً “الأرقام حتى اليوم لا زالت ضئيلة والهدف هو منع ارتفاعها الى أرقام كبيرة”.

واعتبر أن “التشدد في تطبيق الاجراءات يجنب البلاد الدخول في مرحلة الخطر ونحن قريبون جداً منها”.

ختم أبيض “تم التواصل مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووعدنا خيراً وما تحقق حتى اليوم أقل من المطلوب، متمنياً “اعطاء المستشفيات أفضلية في موضوع الكهرباء والمازوت”.