لبنان | بيان لوزارة المالية حول تمويل كهرباء لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

وضيحاً لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المال البيان التالي:

“في ما خص موضوع مؤسسة كهرباء لبنان وشركات تقديم الخدمات والصيانة، إن وزارة المالية تؤكّد بأن لا علاقة لها بتاتاً بموضوع مستحقات ودفع شركات تقديم الخدمات والصيانة برايم ساوث ، MEP BUS، دباس، مراد و KVA وليست الجهة المخوّلة لدفع هذه المستحقات، وإن الجهة المسؤولة عن المستحقات والدفع هي مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان تبعاً لعقد أبرمته مع تلك الشركات.

وتفيد وزارة المال بأن دورها يقتصر على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان كفالتها بفتح الاعتمادات المستنديّة لشراء المحروقات من فيول وغاز أويل لزوم المؤسسة وذلك بموجب القوانين التي تتيح لها بذلك”.