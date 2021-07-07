لبنان | هبة زراعية من اليونيفل إلى هذه البلدية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قامت وحدة الشؤون المدنية التابعة لقوات “اليونيفيل” في القطاع الشرقي، بالتنسيق مع وحدة الشؤون المدنية العسكرية، بتزويد بلدية بني حيان ببعض المعدات الزراعية.

وفي احتفال رمزي تسلم رئيس بلدية بني حيان يحيى جابر هذه الهبة، في حضور نائب قائد الكتيبة الإندونيسية المقدم داني إندراجايا، بالاضافة الى كبار المسؤولين في “اليونيفيل”، وهي عبارة عن خزان ماء مع عربة ومعدات زراعية أخرى.

سيستفيد سكان بلدة بني حيان من المشروع الذي يساهم في” دعم سبل عيشهم الزراعية بشكل أساسي، من خلال مساعدتهم على إدارة المياه واستخدامها للري والاحتياجات المنزلية، بالاضافة الى تخفيض تكلفة الزراعة”.

خلال تنفيذ المشروع، عملت اليونيفيل بالتعاون مع بلدية بني حيان التي قامت بالتشاور مع المزارعين، لتحديد احتياجات المجتمع ذات الأولوية.

يعتبر هذا المشروع جزءا من جهود قوات اليونيفيل المستمرة لتعزيز صمود المجتمعات في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد.