لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه.. فكم سجل صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يوليو - 2021 10:39 صباحًا

يحافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعه في ظل أسوأ اقتصادية يعانيها لبنان في تاريخه، وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاربعاء ما بين 17600 و 17650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويسعى مصرف لبنان المركزي إلى إيجاد بعض الحلول لمواجهة شح المواد الغذائية، حيث أعلن أمس الإثنين عن أنه سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين (الدقيق).

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.