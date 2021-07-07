لبنان | ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتعود وترتفع يومي الخميس والجمعة.

وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:

الاربعاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة

٢- الجو : قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب

٣- الرياح : غربية تنشط معتدلة ٢٠-٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الخميس : ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة، ٣١ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه

الجمعة : استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة، ٣١ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه