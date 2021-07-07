لبنان | ارتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل الطقس

الطقس
يؤثر على لبنان طقس صيفي اعتيادي ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم، لتعود وترتفع يومي الخميس والجمعة.
وفي تفاصيل طقس الأيام المقبلة:
الاربعاء :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٠ درجة بقاعا بين ١٥ و ٣٢ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٧ و ٢٦ درجة
٢- الجو : قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب
٣- الرياح : غربية تنشط معتدلة ٢٠-٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الخميس : ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة، ٣١ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه
الجمعة : استقرار بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة، ٣١ درجة بقاعا و ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب خفيف على الجبال فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/سه