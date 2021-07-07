لبنان | خطة من حزب الكتائب للحد من انهيار القطاع الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

زار وفد من حزب الكتائب اللبنانية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في مكتبها في اليرزة وكان عرض للتطورات على الساحة اللبنانية. وقدم خطة الكتائب في التنمية المستدامة وبخاصة الخطة الصحية للحد من الانهيار الذي يتهدد القطاع على أكثر من صعيد والمساعدة التي يمكن ان تقدمها المنظمات التابعة للامم المتحدة في هذا الإطار.

ضم الوفد نائب رئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود، رئيس هيئة الطوارىء الصحية في الحزب ومستشار الرئيس في التنمية المستدامة الدكتور برنارد جرباقة، رئيس ندوة الأطباء في الحزب الدكتور عماد باسيل ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبد الله.

تم التداول في “أهمية اجراء الإنتخابات النيابية وغيرها في موعدها، لتحقيق التغيير المنشود”. وشدد الوفد على “أهمية الدور الذي يمكن ان تضطلع به الأمم المتحدة في مراقبة العملية لضمان حرية ونزاهة التصويت حرصا على الديمقراطية وحق اللبنانيين في إختيار ممثليهم”.

قدم الوفد لفرونيتسكا الخطة الصحية التي يقترحها حزب الكتائب لمواجهة التحديات الصحية، ومنها: جائحة كوفيد، تراجع الخدمات الطبية التمريضية والرعاية الصحية، إزدياد التهديدات على القطاع الصحي، منها الأمنية، التقنية، والاقتصادية. تهدف الخطة الى الحد من الانعكاسات السلبية للانهيار الصحي على الوضع العام وسلامة الناس، كما تؤكد الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لوقف الانهيار الذي يتهدد القطاع الصحي في لبنان والحد من تأثيراته على اللبنانيين عموما، والأطفال والشباب خصوصا.