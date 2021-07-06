لبنان | إليكم آخر مستجدات “كورونا” في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 38 دقيقة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:

Pfizer: 726

AstraZeneca: 425

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 397 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3

– حالات وفاة: 0”.