لبنان | أمن الدولة يضبط أسلحة وكميات من البنزين معدة للبيع في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 23 ثانية

دهمت دورية تابعة لامن الدولة – مكتب البقاع الغربي، بعد تعقب حثيث ورصد دقيق وتثبت من المعلومات، أحد مخيمات النازحين السوريين في بلدة المرج، حيث ضبطت حوالي 1000 ليتر من مادة البنزين معبأة بغالونات سعة 9 ليتر يتم بيعها في السوق السوداء ب 80000 الف ليرة لبنانية للغالون الواحد. وخلال المداهمة ضبطت كمية من الأسلحة الحربية واجهزة اتصال لاسلكية وفلاشات ميموري واجهزة كومبيوتر وجعب عسكرية. تم توقيف أصحاب المضبوطات وأودعو القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني.