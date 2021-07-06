لبنان | نائب الرئيس المصري: آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسه

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة
نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي
أعرب نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، اليوم عن ألمه بسبب قرب انهيار لبنان، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذ الموقف في هذا البلد.
وكتب البرادعي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “مؤلم ان أرى جزءا غاليا من وطننا ينهار ونحن في موقف المتفرج، آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسه”.
وقال: “قمة عربية في بيروت للتوفيق بين القوى المتناحرة؟ مساعدات إنسانية مباشرة للشعب؟ لا أعلم ما يمكن عمله تحديدا ولكني على يقين أن هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا أردنا”.