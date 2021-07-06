لبنان | نائب الرئيس المصري: آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

أعرب نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، اليوم عن ألمه بسبب قرب انهيار ‏لبنان، مطالبا بالتدخل السريع لإنقاذ الموقف في هذا البلد.‏

وكتب البرادعي عبر صفحته الرسمية على تويتر: “مؤلم ان أرى جزءا غاليا من وطننا ينهار ‏ونحن في موقف المتفرج، آمل أن تتحرك الدول العربية لانقاذ لبنان من نفسه”.‏

وقال: “قمة عربية في بيروت للتوفيق بين القوى المتناحرة؟ مساعدات إنسانية مباشرة للشعب؟ لا ‏أعلم ما يمكن عمله تحديدا ولكني على يقين أن هناك الكثير الذي يمكن عمله إذا أردنا”.‏