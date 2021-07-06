لبنان | اهتمام فرنسي للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 2:58 مساءً

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار ظهر اليوم، وفدا فرنسيا ضم ممثلين عن شركات فرنسية TASK FORCE DELEGATION برئاسة GERARD WOLF تعنى بالبنى التحتية وشؤون المرافئ والمواصلات والطاقة.

بعد اللقاء قال الوزير نجار:” ان TASK FORCE هي اكبر مجموعة من الشركات الفرنسية المعروفة في العالم والشرق الاوسط ولبنان”، شاكرا الدولة والشركات الفرنسية على “اهتمامها بلبنان قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت، واهتمامهم بكل ما يتعلق بكل القطاعات المتعلقة بالمرافئ والمطار والطاقة والمواصلات والبناء، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مع لجان “التاسك فورس” العاملة في كل القطاعات لوضع اقتراحات لمجالات التعاون مع الوزارة”.

اضاف: “ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال، وبالتالي نحن نهيئ الامور لتوفير الوقت للحكومة المقبلة التي ستكون مسؤولة عن القرارات ومتابعة المشاريع،” املا” تشكيل الحكومة بأسرع وقت لأنها الحل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم الذي نحن فيه”. وجدد شكره للدولة الفرنسة التي “نشعر تجاهها بمحبة خاصة “.

والف جيرار

بدوره، اشار جيرار الى “وجود عشر شركات خاصة موجودة في اجتماع اليوم”، مبدياً رغبته بـ”التعاون مع لبنان وتقديم كل المساعدات اللازمة لكل القطاعات، وانهم على استعداد بدعم كل ما هو مطلوب”، املا “حل كل المشاكل التي يعاني منها لبنان”.

ولفت الى ان “الوقت الان ليس لأخذ القرار مثل ما قال الوزير، انما ما نقوم به الان هو التحضير للعمل مستقبلا وعند اتخاذ القرار نحن جاهزون للعمل معا لإيجاد الحلول للشعب اللبناني”.

وأضاف: “العلاقة والشراكة مع لبنان قديمة ومع بعضنا نستطيع ان نبني معا لغد افضل”.