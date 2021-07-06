لبنان | بري يدعو إلى جلسة مشتركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في تمام الساعة الواحدة والربع من بعد الظهر يوم الجمعة الواقع فيه ٩ / ٧/ ٢٠٢١ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ.

على صعيد آخر وقع الرئيس بري مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الاربعاء الفائت في قصر الاونيسكو وأحالها الى السلطة التنفيذية وفي مقدمها قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية.