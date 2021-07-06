لبنان | دياب: لبنان على مسافة أيام من الانفجار الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، خلال لقاء مع عدد من السفراء، إلى “انّنا نجتمع هنا، في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، وهناك من يفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعن علبة حليب أطفال. أما في البيوت، فاللبنانيون يعيشون من دون كهرباء”.

وأشار إلى أنّ “الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة. لكن عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر. لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان”، مركّزًا على “أنّنا قد سمعنا الكثير من الدعوات المتكررة عن ربط مساعدة لبنان بإجراء إصلاحات. نعم، لبنان يحتاج إلى إصلاحات مالية وإدارية. ولقد اتخذت الحكومة، قبل استقالتها، قرارات عديدة ووضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمن إصلاحات مالية واقتصادية”.

ودعا دياب، العالم إلى “إنقاذ لبنان”، مناشدًا الأشقاء والأصدقاء أن “يقفوا إلى جانب اللبنانيين. ولأن القاعدة الشرعية تقول “لا تزر وازرة وزر أخرى”، أدعو لعدم محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات الفاسدين”.