لبنان | اللجنة الطالبية علقت اعتصامها غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 5 ساعات

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي إلغاء شهادة البريفيه الرسمية، علّقت اللجنة الطالبية في لبنان الاعتصام الذي كان مقررا عقده يوم غد أمام وزارة التربية.

وعقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً، مساء اليوم، برئاسة رئيسها عمر الحوت، واشارت في بيان، الى ان “وزارة التربية والتعليم العالي لم تنتظر يوم العصيان المدني الطالبي المقرر عقده غدا وفضلت عدم تحمل تبعات هذا اليوم، معلنة إلغاء شهادة البريفيه هذا العام. إننا في اللجنة الطالبية نحيي جميع الطلاب والهيئات والحركات التي أيدت مطالبنا ودعت إلى المشاركة في يوم العصيان المدني الطالبي والتي لولاهم لما حققنا هذا الهدف، كما نحيي وزير التربية لاتخاذه القرار الصائب وإن أتى متأخرا، ونؤكد أننا لن نتراجع ولن نلين حتى تحقيق كل المطالب بما فيها طلاب الثانوية العامة والتعليم المهني، وسنعلن طرحا جديدا في اليومين المقبلين لهاتين المرحلتين”.

وختمت: “ولما صدر قرار رسمي بإلغاء شهادة البريفيه وكبادرة حسن نية، تعلن اللجنة تعليق الاعتصام الذي كان مقررا عقده يوم غد أمام وزارة التربية وتؤكد أنها ستلجأ إلى الشارع في الأيام المقبلة ما لم نلمس تجاوبا في ما خص بقية الشهادات”.