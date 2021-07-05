لبنان | بالصورة – سوزان وأحلام غادرتا المنزل ولم تعودا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودتين:

– سوزان احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٧، لبنانية)

– احلام احمد عثمان (مواليد عام ٢٠٠٩، لبنانية)

اللتين غادرتا صباح اليوم ٥-٧-٢٠٢١، منزل والديهما الكائن في بلدة بخعون / الضنية الى جهة مجهولة، ولم تعودا.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة الضنية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٤٩٠٦٧٣-٠٦، للإدلاء بما لديهم من معلومات.