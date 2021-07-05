لبنان | إليكم مستجدات “كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 101 وإصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 545671 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة ثبوت متحور دلتا عند 26 حالة وافدة جديدة من 10بلدان مختلفة.

في السياق، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى اتخاذ اجراءات وقائية مشددة وان يحافظ المغتربون على أهلهم اولاً بعدم جلب المتحور الهندي الى لبنان ونقله إليهم.

وحذّر عراجي في حديث تلفزيوني من أن متحوّر دلتا ينتقل خلال ثوان فقط، بينما الفيروس الذي ظهر منذ عام كان بحاجة الى 15 دقيقة من التواصل كي ينتقل من شخص لاخر.

وقال “نتجه إلى منحى تصاعدي في عداد كورونا، والقطاع الطبي يشهد شبه إنهيار ووضعه صعب جداً وإذا تفشى المتحوّر الهندي سنكون أمام انهيار شامل للقطاع الصحي”.