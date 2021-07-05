لبنان | مصير الامتحانات الرسمية “البروڤيه” خلال الساعات القادمة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 4:19 مساءً

كشف مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أن:

“إجتماعات حاسمة تعقد الآن لحسم مسألة الامتحانات الرسمية “البروڤيه” مع تفشي المتحور “دلتا” وشكوى الأهالي والتلامذة، إضافة إلى صعوبة لدى القوى الأمنية في مواكبتها لأسباب مادية بدءً من المحروقات والآليات وليس إنتهاءً بتأمين بدل الأكل حتى!!”.

وأضاف زهران: “وعليه، توجهٌ نحو الإلغاء في الساعات المُقبلة”.