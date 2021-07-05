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لبنان | تدابير مشددة في النبطية تجنبا لانتشار المتحور دلتا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

النبطية

صدر عن محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه تعميم موجه إلى قائمقاميات وبلديات وإتحاد بلديات محافظة النبطية. جاء فيه :

نظرا لتسجيل حالات جديدة مصابة بالمتحور(دلتا) من فيروس ، والتخوف الجدي من الإنتشار السريع لهذا المتحور، وفي ظل تراخي المواطنين في الإلتزام بالتدابير الوقائية للحد من إنتشاره. يطلب من البلديات نشر التوعية الوقائية على المواطنين بضرورة التقيد بما يلي :
– إرتداء الكمامة وتعقيم اليدين باستمرار وغسلهما بالماء والصابون.
– تجنب الزيارات بشكل كامل حتى العائلية منها إلا للضرورة القصوى.
– المحافظة على التباعد الإجتماعي خاصة في السوبر ماركت والمطاعم والمؤسسات السياحية.
– الإلتزام بالعزل الفوري عند الشعور بأي أعراض المرض تجنبا لتحمل المسؤولية في التسبب بنقل العدوى لشخص آخر.

إن ارتفاع الاصابات في ظل تعثر القطاع الطبي في لبنان وعدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب حال التأزم وإنقطاع الكهرباء وعدم توفر المستلزمات الطبية الكافية، يؤدي إلى وضع صحي كارثي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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